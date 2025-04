La ricostruzione – Kean agli amici: “Prima di andarmene dovrei pensarci bene”

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean sarà inevitabilmente al centro del mercato, con tante squadre interessate al bomber viola. Tuttomercatoweb scrive oggi del futuro del prolifico attaccante gigliato. Le squadre che osservano con attenzione Kean ci sono già, infatti, ed in Italia è dato come molto attento il Milan, ma prima si era fatto anche il nome del Napoli, in Premier League le realtà capaci di tale esborso forse richiedono più d'una mano per contarle. Ci sono però un paio di aspetti che possono giocare in favore di Commisso e del suo pressing. Alla sua prima stagione è stato amore immediato e intenso tra Kean e la Fiorentina, infatti, con un progetto che l'ha messo al centro di tutto.