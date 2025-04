Repubblica a Kean: “Non solo l’ingaggio, conta anche l’ambiente. E c’è il Mondiale”

Cagliari-Fiorentina non sarà soltanto un match cruciale per il finale di campionato dei viola, impegnati contro una squadra che lotta per la salvezza, ma anche per il prossimo futuro di Moise Kean. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi dopo la vittoria sul Celje Rocco Commisso: "Incontrerò l'attaccante per parlare con lui", cosa che avverrà puntualmente.

Il piano viola

Lo scrive Repubblica, che anticipa a grandi linee quello che il patron dirà alla punta, troppo preziosa per la squadra. La Fiorentina è pronta ad alzargli l'ingaggio e ribadirà al calciatore quanto sia fondamentale per lui l'ambiente, in un anno in cui ha trovato il contesto per esprimersi al meglio e in vista di un altro che porterà ai Mondiali. Giocare e segnare con regolarità può servirgli anche per la Nazionale.