La ricetta di Bucciantini: “È la stagione delle scelte. Vlahovic deve restare”

Così l'opinionista ai microfoni di Radio Bruno

"Immobile si muove tanto, è un attaccante che si sente a suo agio partecipando alla partita. Sia lui che Correa stanno bene in questo momento. Prossimo allenatore Viola? Io preferirei Sarri, uno degli allenatori più forti del mondo, è un'occasione straordinaria anche per ricucire la piazza Viola. Questa sarà la stagione delle scelte. Una classe dirigente va valutata per la qualità delle scelte che prende. Atteggiamento remissivo in campo della Fiorentina? Questa squadra non è attrezzata per giocare alta. Puoi avere atteggiamento offensivo anche stando basso, la Fiorentina ha grande difficoltà anche ad inserire un calciatore d'attacco a partita in corso. C'è una lacuna clamorosa a cui non è stato posto rimedio."