La Polonia saluta il Qatar: Mondiale da spettatore per Zurkowski

Finisce anche il Mondiale di Szymon Zurkowski. Anche se, in realtà, il suo Mondiale non è mai iniziato. Zero minuti giocati per il centrocampista classe 1997 della Fiorentina, che è sempre rimasto a guardare nelle quattro gare disputate dalla sua squadra in Qatar. Se la rassegna iridata doveva essere il palcoscenico per guadagnarsi quello spazio finora non avuto in viola, possiamo a questo punto dire che le cose sono andate molto diversamente.