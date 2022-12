Missione 2023: 15 giocatori a scadenza che possono servire alla Fiorentina

Gennaio si avvicina e con esso anche il cosiddetto mercato di riparazione. Da casa Fiorentina l'intenzione è quella di... non riparare, nel senso di non pescare altrove le risorse per la seconda metà di stagione, ma di rivitalizzare quelle già presenti e fin qui poco (Gonzalez, Sottil) o niente (Castrovilli) utilizzate. Gennaio però è anche il mese dal quale si può iniziare a bloccare, in vista della prossima stagione, i giocatori in scadenza di contratto a giugno. E noi concentreremo l'attenzione proprio su questo versante. Attenzione: i nomi che troverete di seguito sono semplici spunti e/o consigli, non sono né oggetto di trattative né di indiscrezioni.