La novità: ora si possono acquistare biglietti per il Franchi… in taxi!

Siamo lieti di comunicare ai nostri tifosi che da oggi, giovedì 8 febbraio, sarà possibile comprare i biglietti delle partite casalinghe anche all’interno di alcuni taxi selezionati, a partire già dalla gara interna con il Frosinone in programma domenica 11 febbraio alle ore 12:30. Saranno circa 450 i taxi targati “4242” per Firenze che saranno muniti di un Qr Code che permetterà l’acquisto. L’accordo raggiunto con la cooperativa taxi “4242” rende la Fiorentina sempre più digitale nel mondo ticketing e semplifica l’acquisto per venire allo stadio. Basterà inquadrare il Qr Code all’interno del taxi che rimanderà direttamente alla pagina https://www.bigliettifiorentina.com/ per poi procedere all’acquisto. Forza Viola!