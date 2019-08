La notte dei desideri

È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale

Cantava Jovanotti in una canzone. Perché in effetti il dieci agosto non è una data come le altre: San Lorenzo, la notte in cui si vedono le stelle cadenti, associate da sempre alla possibilità di esprimere desideri.

E di desideri il popolo viola ne avrebbe tanti.

Per i nuovi acquisti bisognerà aspettare il dieci agosto

Daniele Pradè era stato chiaro a inizio luglio, prima bisognava vendere, e solo dopo San Lorenzo sarebbero arrivati i rinforzi, come stelle cadenti, appunto. Qualcosa di suggestivo, evocativo, ma anche frustrante per il tifoso. E così sono venuti fuori i primi malumori, dubbi, illazioni. Il timore era che le stelle si sarebbero trasformate in pascoliane lacrime di un viola opaco. Invece, sappiamo com’è andata. O meglio, come sta andando…

Curiosità: lo sapevate che le stelle cadenti non si vedono solo la notte del 10 agosto? A San Lorenzo e nei tre giorni successivi sono più intense, ma la “pioggia” passa vicino al nostro pianeta da fine luglio al venti agosto circa. Ora, i primi acquisti, Lirola e Boateng, sono arrivati il 31 luglio, poi Badelj e Pulgar, ed è verosimile pensare che la campagna in entrata andrà avanti nella sua fase più calda, appunto, fino a pochi giorni prima dell’esordio col Napoli, fissato il 24. Che Pradè abbia voluto ispirarsi all’astrologia?

Di certo c’è che la pioggia di nuove stelle viola non è finita. Del resto, di stelle (e strisce) Commisso se ne intende. La speranza è che qualche nuvola non si frapponga fra noi e i nostri sogni…

LEGGI ANCHE:

LO SFORZO DEL PRESIDENTE: IL NUOVO SPONSOR VIOLA

NUOVO STADIO, COMMISSO HA DECISO