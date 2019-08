Commisso ha deciso: niente restyling del Franchi, nuovo stadio accanto alla Mercafir

Novità importanti sul progetto stadio della Fiorentina riportate oggi da La Nazione. Abbandonata del tutto l’idea del restyling del Franchi, la Fiorentina si è indirizzata sull’opzione nuovo stadio a Novoli. I tempi della ristrutturazione sarebbero stati eccessivamente lunghi, perchè servirebbe una variante urbanistica per la realizzazione di attività commerciali, di parcheggi interrati e un riassetto dell’area di Campo di Marte. Fare lo stadio accanto alla Mercafir è la strada più breve per realizzare il nuovo impianto di proprietà, perché non è necessario che vengano approvate nuove varianti urbanistiche, resta valida quella varata nel novembre 2012. L’idea del patron Commisso – scrive Ilaria Ulivelli – è di contenere in circa 30mila metri quadri l’estensione dell’area commerciale compresa una quota di attività turistico ricettiva, ma senza “cittadella viola”. Nei restanti 16 ettari dell’area di Novoli rimarrebbe quindi la Mercafir, il cui spostamento sarebbe stato un’incognita da tempi ballerini. E SI LAVORA ANCHE PER UN NUOVO CENTRO SPORTIVO