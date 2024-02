La Lazio vuole la vittoria per allungare. Al Franchi tanti tifosi biancocelesti

La sfida tra Lazio e Fiorentina è molto sentita, la classifica vede la due squadre distanti due punti. In caso di vittoria gli uomini di Sarri allungherebbero. E l'ambiente crede nella rimonta Champions. Proprio per questo, secondo Cittabiancoceleste.it saranno in 2000 i sostenitori ospiti al Franchi. Un numero importante per una sfida decisiva