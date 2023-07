Zeki Amdouni sembra essere il vice Immobile, tanto voluto da Sarri. L'attaccante svizzero, che ha punito la Fiorentina in Conference, per due volte, è vicino alla Lazio. La punta reduce da 22 gol in stagione è un profilo che piace a tanti. Ieri il suo agente Milos Malencovic, ha confermato il tutto, postando su Instagram una foto con Claudio Lotito. Un indizio chiaro sull'esito della trattativa