La gioia di Terracciano: “Grazie Fiorentina. Darò tutto me stesso per questi colori”

Pietro Terracciano ha rinnovato i contratto con la Fiorentina fino al 2023. Ad annunciarlo è stata direttamente la società con un comunicato sul proprio sito ufficiale. La reazione del portiere non si è fatta attendere ed è stata affidata ad instagram. Questa la gioia espressa dal numero 1 viola attraverso il social: “Sono davvero emozionato e orgoglioso nel poter annunciare di aver prolungato il mio rapporto con la maglia viola e Firenze fino al 2023…grazie di cuore Fiorentina ,continuerò come sempre a dare tutto me stesso per i tuoi colori”

Ribery si alena in gruppo. Salgono le quotazioni per il suo rientro col Napoli