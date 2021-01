Ribery recupera contro il Napoli? L’aggiornamento dal centro sportivo

Franck Ribery si è allenato in gruppo. E’ questa la bellissima notizia che arriva dalla mattinata in casa Fiorentina. Il francese che aveva rimediato un infortunio nella sfida con la Lazio è stato costretto a saltare il doppio impegno ravvicinato contro Cagliari e Inter. Questa mattina però, come possiamo vedere dalle storie instagram della Fiorentina e come raccontato dal Pentasport, Ribery ha partecipato all’allenamento con i compagni (segnando anche un gol in partitella) e candidandosi quindi per una maglia dal primo minuto contro il Napoli.

