Qui Napoli: testa alla Fiorentina? No, Gattuso porta tutti a pranzo fuori

All’indomani dell‘impegno di Coppa Italia di ieri, Fiorentina e Napoli mettono nel mirino l’appuntamento di domenica alle 12,30 allo stadio Diego Maradona. E se i viola non hanno perso tempo per tornare subito in campo per l’allenamento del mattino (sotto gli occhi di Commisso), diversa è stata la scelta di Rino Gattuso. Come riporta Sky, infatti, il tecnico azzurro un po’ a sorpresa ha annullato la seduta prevista per oggi a Castel Volturno per portare tutta la squadra a pranzo ad Ercolano. Un modo per riportare un po’ di serenità nello spogliatoio dopo le ultime prestazioni poco convincenti. Alla gara con la Fiorentina si penserà da domani. ECCO L’ARBITRO DESIGNATO