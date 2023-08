La Fiorentina sceglie il silenzio: parla il solo Italiano in sala stampa

Dichiarazioni ridotte al minimo, in linea con quanto accade nelle vigilie di campionato

Dopo la serata storta di oggi, la Fiorentina sceglie di contingentare le dichiarazioni post partita, in linea con quanto accade nella vigilia delle gare di campionato. Il club ha infatti scelto che i propri tesserati non parlino né in zona mista né alle televisioni. Le uniche dichiarazioni arrivate nella serata austriaca, dunque, sono quelle che vi abbiamo riportato dalla conferenza stampa.