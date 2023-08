Italiano: “Mi è piaciuta la reazione, ho visto secondo tempo di valore”

Beltran con Nzola ? "Il ragionamento può essere giusto, ma lo faremo semmai nella gara di ritorno. L'intenzione non era quella di forzare per cercare di vincere la partita. Subire un secondo goal poteva essere pericoloso. Ho chiesto ad Infantino di mantenere l'equilibrio, è stato il primo pensiero. Poi nel finale ha sfiorato anche il goal, vediamo però nella gara di ritorno vediamo".

Passo indietro? "A Genova ha fatto la differenza la nostra grande concretezza con i primi tre tiri e altrettanti goal che hanno indirizzato la partita. Il traversone di Dodo, Nzola che si gira in area e per poco segna...Insomma è mancato il cinismo con cui potevamo orientare la partita a nostro favore. Non abbiamo gestito bene alcuni palloni da dietro, facendo incendiare lo stadio. Nel primo tempo in alcuni aspetti siamo mancati. Sapevamo però che ci sono anche gli avversari che sono tosti e hanno 6/7 più partite più di noi. Sono partite che si giocano in 180 minuti, tra una settimana cercheremo di partire più forte".