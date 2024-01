La Fiorentina può giocare al Viola Park? La risposta del sindaco Casini

"Perché la Fiorentina non gioca al Viola Park?" Queste una delle tante domande che, nel caos dello stadio Franchi, viene posta ai dirigenti e non solo. Tra cui il Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica Luca Lotti, che a Toscana TV ha proposto questa opzione. Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha detto la sua: "Soluzione impercorribile. Sarebbe uno spreco di soldi e risorse, perché andrebbe smontato lo stadio Curva Fiesole e così si sciuperebbe uno dei centri sportivi migliori d'Europa".