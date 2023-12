La Fiorentina punta a rinforzare la rosa. Sott’occhio un terzino romeno.

Secondo quanto riportato dal sito prosport.ro, la squadra allenata da mister Italiano starebbe pensando ad un nuovo colpo per la difesa. Il giocatore in questione è il terzino destro classe 1998 Andrei Rațiu. Visto il lungo infortunio di Dodo, le poche garanzie date da Pierozzi e la sola presenza di Kayode come titolare preoccupa Italiano. La società viola si starebbe muovendo sul mercato per cercare alternative.