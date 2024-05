La Fiorentina e quella soluzione al problema dei biglietti. Obiettivo sold out vicino

Fino a pochi giorni fa la paura di un'invasione all'OPAP Arena de parte dei tifosi greci era presente. Le fasi iniziali delle vendita dei biglietti, complici i costi e la logistica, non decollava. Poi l'impennata. Come riporta Radio Bruno infatti manca poco agli 8mila biglietti venduti. Con un settore viola che sarà quindi esaurito. Scongiurato anche il rischio dell'acquisto da parte dei tifosi del Pireo dell'acquisto dei tagliandi fiorentini rimasti invenduti. La Fiorentina tra l'altro si è cautelata. Attraverso il blocco all'acquisto per i residenti in Grecia e Cipro, attraverso la geolocalizzazione