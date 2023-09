La Fiorentina e quel patrimonio da 35 milioni ceduto in prestito

Il sito Transfermarkt.it ha distribuito dei dati interessanti riguardo alle uscite in prestito della squadre di Serie A. Cioè secondo le valutazioni del portale, quanto patrimonio tecnico hanno ceduto le squadre con questa formula. La Fiorentina è tra le prime in Serie A. Con un sesto posto nella graduatoria, per un valore di 35.9 milioni. Sicuramente Amrabat pesa e non poco su questo dato. Sorprendente la presenza del Sassuolo al secondo posto, anche Maxime Lopez rientra in questo dato