La Fiorentina cresce sui social, ma la strada è ancora lunga…

Dal 2019 a oggi Commisso ha impresso alla Fiorentina un nuovo volto social : dall' app ufficiale al sito web , passando per Twitter e Instagram , fino al cinese Sina Weibo e al russo VKontakte . Quanto manca, però, alla società viola per raggiungere "i numeri" delle grandi?

Senza dubbio, la piattaforma di riferimento per la società gigliata è sempre stata e rimane tuttora Facebook , che conta più di 2 milioni di “Mi Piace” e altrettanti seguaci sulla pagina ufficiale. Tuttavia, nell’ultimo anno il numero dei like è addirittura diminuito, mentre il cosiddetto “Total Talking” ha ottenuto incrementi costanti ma poco significativi. Opposta è, invece, la situazione del canale Youtube . Alla piattaforma di condivisione video, trascurata negli anni precedenti, la Fiorentina di Commisso ha dedicato molto lavoro: basti pensare che nell’ultimo anno il canale ha totalizzato più di 20.000 iscritti e circa 6 milioni di nuove visualizzazioni. Di recente, è stato persino pubblicato su Youtube un documentario, dal titolo “Rinascimento Viola”, realizzato in collaborazione con DAZN e condotto da Stefano Borghi.

Secondo il monitoraggio di Talkwalker, la Serie A è stata – nella stagione appena conclusa – la lega con il maggior tasso di crescita dell’engagement social. Nel panorama italiano, come testimoniano i report mensili delle interazioni online (realizzati da Sensemakers), fra settembre e maggio della scorsa stagione la Fiorentina ha occupato una posizione oscillante fra il sesto e l’ottavo posto: spesso in vantaggio rispetto ai canali di Lazio e Atalanta. D’altro canto, le maggiori società di Serie A (Roma compresa, che su Youtube conta addirittura 575.000 iscritti e più di 125 milioni di visualizzazioni totali) restano irraggiungibili: a maggio 2022, ad esempio, la differenza di interazioni fra la Fiorentina e il Milan campione d’Italia ammontava a più di 35 milioni. Non è certo più incoraggiante il confronto con l’Inter o la Juventus. In altre parole, nonostante le ambizioni, la Fiorentina resta ancora distante dalla corsa alla Champions League dei social.