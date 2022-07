Abbonamenti Fiorentina – Il confronto col passato

La quota attuale degli abbonati alla Fiorentina per la stagione 2022-23, dopo solo 7 giorni dall'apertura ufficiale, è di poco superiore alle 10.000 unità, una cifra record dopo la prima settimana se confrontata con lo stesso periodo nel passato. In questo momento il numero degli abbonati attuali si collocherebbe al 51° posto assoluto nella graduatoria storica degli abbonati gigliati, dietro alla stagione 1988-89 (quella contrassegnata dalla coppia Baggio-Borgonovo) e davanti alla 1962-63 (quella successiva alla finale di Coppa delle Coppe persa alla ripetizione). La posizione dell'attuale stagione in questa particolare graduatoria storica è, ovviamente, destinata a migliorare -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A