Andato via Igor, la Viola cerca in Brasile per trovare un degno sostituto. Non si tratta di Murillo, ma di Lucas Lopes Beraldo. Giovane centrale del San Paolo, classe 2003.

Il Tirreno fa il punto sui nomi accostati alla Fiorentina per quanto riguarda la difesa. Andato via Igor, la Viola cerca in Brasile per trovare un degno sostituto. Non si tratta di Murillo, ma di Lucas Lopes Beraldo. Giovane centrale del San Paolo, classe 2003. Il suo valore oscilla intorno ai 10 milioni e su di lui ci sono anche Atalante e Udinese. Rimangono sempre le opzioni Sutalo, Nikolaoue Rouault.