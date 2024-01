Il Comune vuole rifare il Padovani, ma mancano i soldi della Fiorentina

In attesa di capire quale città e quale stadio ospiteranno la Fiorentina durante i lavori di restyling del Franchi, Palazzo Vecchio continua a portare avanti il progetto di adeguamento del campo da rugby Padovani per il quale ha chiesto e ottenuto dal Consiglio comunale il via libera a una variazione di bilancio da 10 milioni di euro. In verità, per poter rendere fruibile l’impianto sportivo servirebbero altri 3,253 che in un primo momento sembrava dovesse metterli la società viola. Ma dopo lo scontro istituzionale – con tanto di botta e risposta – tra il direttore Joe Barone e l’amministrazione Nardella, l’ipotesi appare sempre più utopistica. Lo riporta la Nazione.