La Fiorentina al fantacalcio: certezze, tiratori, scommesse e la coppia da non fare

Difesa — Qui c'è una coppia da non fare: Parisi e Biraghi si contenderanno il posto a sinistra, e per quanto siano entrambi fantacalcisticamente molto appetibili, prenderli assieme potrebbe risultare svantaggioso economicamente: Biraghi batte punizioni e calci d'angolo, Parisi gode dello status di nuovo acquisto e quindi il suo prezzo sale mediamente. Entrambi costeranno comunque come titolari, ma giocheranno per uno e mai insieme dal 1'. La certezza, fino a un certo punto, è Milenkovic in attesa di capire se arriverà un nuovo difensore, mentre con Dodo' si va abbastanza sul sicuro.

Centrocampo — Amrabat (se mai restasse) da 6,5 e nulla più, Arthur qualcosa può offrire anche in termini di bonus ma non va oltre il quarto slot in ordine di importanza. Più sotto Mandragora, sovraesposto al rischio malus. Su Barak grossi dubbi in merito al posizionamento in campo e alle gerarchie, Bonaventuracertezza assoluta e ottimo terzo slot (in leghe più numerose anche secondo). Ikoné e Sottil vedono poco la porta ma sono rimasti centrocampisti nel listone, se si ha un posto vacante e viene lasciato a poco se ne può prendere uno. Infantino colpo a 1 che può rivelarsi una chicca. Poco spazio nella realtà e nella fantasia per Duncan e Amatucci. Sabiri accende la fantasia e può essere il vostro jolly, ma copritevi con un titolare fisso da un'altra squadra.

Attacco — Se Gonzalez fa il Gonzalez e non soffre infortuni gravi, ha le carte in regola per essere un secondo slot, da prendere dopo il vostro super bomber. Segna abbastanza, batte i rigori e non ne ha ancora sbagliato uno, fa assist. Non è il miglior secondo slot sulla piazza, ma andrà via a meno dei vari Berardi, Dybala, Kvara, Leao, Lookman e dunque farà al caso di molte fanta-squadre. Sulla carta, la punta titolare sarà Beltran (primo slot? El Pampa Sosa ci assicura di sì) ma c'è l'incognita legata all'adattamento. Prendere Nzola invece presenta il problema opposto: dopo qualche settimana ci si può ritrovare con una riserva. Come per Biraghi-Parisi, fare la coppia può risultare eccessivamente costoso. Brekalo, non sicuro del posto, va bene per attacchi variegati o come riserva di tridenti pesanti. Per coraggiosi Kouamé, Jovic e Kokorin, sempre che rimangano a Firenze.