La Curva ha parlato: Italiano è l’unico assolto nella condanna generale

Si salva solo il tecnico, che non è stato tirato in ballo nel durissimo comunicato di oggi

"Pessima gestione sportiva", "mancanza di programmazione", "atteggiamento indegno di alcuni giocatori", e un riferimento diretto al presidente Rocco Commisso: il comunicato della Curva Fiesole ha raggiunto tutti i componenti della macchina Fiorentina per criticare aspramente quanto accaduto negli ultimi tempi, ma c'è un assolto. Non figura, infatti, il nome di Vincenzo Italiano.

Assolto

L'allenatore non rientra quindi nella lista degli imputati, almeno secondo la parte più calda della tifoseria gigliata. Questo si può interpretare con la convinzione che, con il materiale messo a disposizione dalla società, non si potesse fare chissà cosa in più rispetto a quel che il tecnico di Ribera ha portato a termine. Due ottavi e un settimo posto, in sintesi, sono l'espressione di un lavoro che ha soddisfatto la piazza.