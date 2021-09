La corsia destra parla spagnolo: Callejon e Odriozola, diversi quanto uguali

La Fiorentina torna a parlare spagnolo. Callejon e Odriozola sono pronti a far ripartire l'era degli spagnoli a Firenze

Infatti, come riportato dal Corriere Fiorentino, non è solo la nazionalità ad accomunare Callejon e Odriozola. Nati a 1000 kilometri di distanza, entrambi provengono dalle giovanili dei Blancos. L'ex Napoli si è subito affermato in prima squadra, per poi trovate il salto di qualità in Italia. Il giovane terzino invece, dopo le ottime prestazioni alla Real Sociedad, con cui a convinto Florentino Perez, non è riuscito a trovare ancora la sua giusta dimensione. Deludente la sua esperienza al Bayer Monaco con solo cinque presenze. Il ritorno al Real ha portato due gol ma soltanto sedici apparizioni. Adesso è il momento delle conferme. Callejon sembra essere rinato ed è pronto a guidare l'attacco viola. Odriozola deve dimostrare solo il suo talento e in una città come Firenze, che al bello è abituata, basterà poco per tirare fuori tutte le sue capacità. Diversi ma uguali. Riparte l'era degli spagnoli in maglia viola.