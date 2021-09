Adesso la Fiorentina ha tre facce: ecco come ruotano gli uomini di Italiano

Adesso la Fiorentina ha tre facce. Italiano può ruotare i vari giocatori a sua disposizione come meglio crede

La nuova Fiorentina , oltre al bel gioco e alla determinazione che a Firenze non si vedeva ormai da anni, si distingue anche per la vastità di opzioni presenti nella rosa. Infatti, Italiano avrà la possibilità di far girare al meglio i numerosi giocatori a suo disposizione. Sarà una Fiorentina a tre facce, pronta a cambiare dall'inizio o a gara in corso.

Repubblica ha analizzato le possibili formazioni che Italiano, per scelte tecniche o obbligate, potrà schierare in questa stagione di Serie A. L'unico punto fermo rimane Dragowski, anche se Terraciano, quando chiamato in causa, non ha mai deluso. Poi, partendo dal 4-3-3, che sarà l'unico aspetto su cui l'ex allenatore dello Spezia non metterà mano, si arriva alla difesa con Odriozola che si alternerà a Venuti, Quarta e Milenkovic sono pronti a gestire la retroguardia ma occhio a Nastasic ed a Igor che chiedono spazio. Sulla sinistra Biraghi non si tocca. Il centrocampo apre molte possibilità. Torrerira e Pulgar si passeranno le chiavi della regia, supportati da Castrovilli e Bonaventura in un caso o da Maleh e Benassi dall'altro. Da non sottovalutare però Duncan e Amrabat a gara in corso. L'attacco forse è il reparto con meno possibilità di cambiamenti. Vlahovic perno inamovibile, accompagnato da Gonzalez e Callejon che si darà battaglia con Sottil con una maglia da titolare. Nel cassetto rimangono Kokorin e il falso nueve, possibilità remote ma in caso di emergenza non si sa mai.