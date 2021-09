Amrabat, il diktat è evitare la svalutazione: il piano della Fiorentina

Italiano saprà rilanciare centrocampisti come Amrabat e Duncan, che sembravano in odor di trasferimento?

La sfida di Sofyan Amrabat è in salita. Lo scrive La Nazione, che rammenta come Napoli, Atalanta e Torino non siano riuscite a trovare la quadra per portarlo via da Firenze, dove il marocchino - giova ricordarlo - non è rimasto malvolentieri. Toccherà a Italiano, a questo punto, non farlo svalutare e ricoinvolgerlo nel progetto. Anche perché il valore del giocatore sta calando a vista d'occhio, e se non verrà ceduto neanche a gennaio sarà molto minore, continuando così, rispetto ai 15 milioni che permetterebbero di arginare le perdite derivanti dal suo acquisto a ben 20. A questo punto, molto meglio cercare di rivitalizzarlo.