Ultimo giorno di ritiro per la Fiorentina “A” in Val di Fassa prima della partenza verso gli Stati Uniti dove la squadra viola giocherà l’International Champions Cup. La truppa a disposizione di Vincenzo Montella si è allenata al mattino per circa un’oretta: ancora un po’ di lavoro fisico per mettere benzina nelle gambe prima del lungo trasferimento negli States. Piccolo problema muscolare per Marco Benassi, che durante la partitella a campo ridotto ha accusato un risentimento dietro la coscia e ha abbandonato anzitempo la seduta.

Poco dopo Vincenzo Montella si è presentato in sala stampa dove ha tracciato un bilancio di questa prima parte di ritiro: Chiesa, Dragowski, De Rossi, Balotelli e molto altro nella conferenza del tecnico viola che avrebbe preferito restare ancora in Trentino a preparare la nuova stagione.

Nel pomeriggio invece, fari puntati sull’Hotel Dolce Casa, che la Fiorentina ha abbandonato attorno alle 15 per dirigersi – intanto – verso Milano. Osservato speciale Jordan Veretout, il quale ha lasciato l’albergo in solitaria (tra i fischi dei tifosi). Poco dopo in Val di Fassa è arrivata la Fiorentina “B”: agli ordini di Bigica tanti giovani e qualche esubero come Schetino, Illanes, Zanon, Bangu. Montella invece ha lasciato a Moena Gori, Thereau, Nannelli, Baroni e Pierozzi.