Da Moena – L’ultima seduta della Fiorentina “1”. Benassi lascia l’allenamento, Biraghi ancora a parte

A partire dalle 10 Fiorentina in campo per la seduta d’allenamento del mattino: per i viola sarà l’ultimo sforzo prima del trasferimento a Milano e la partenza verso gli States.

Ore 11.05 – Allenamento terminato, Saponara esce dal campo affaticato: nessun problema per il fantasista viola.

Ore 10.45 – Anche Biraghi termina il lavoro personalizzato sul campo: il terzino torna verso la palestra per gli esercizi aerobici che fanno parte del programma di recupero

Ore 10.35 – Piccolo problema fisico per Benassi durante la partitella, il centrocampista ha avuto un piccolo risentimento alla coscia sinistra, ma dopo il timore iniziale ha ripreso regolarmente a correre. Adesso però si avviato verso gli spogliatoi.

Ore 10.30 – Allenamento personalizzato per Biraghi, Veretout invece siede in panchina a guardare i compagni

Ore 10.25 – Proseguono le esercitazioni con il gruppo diviso, da una parte maggior attenzione alla parte atletica, dall’altra una specie di partitella.

Ore 10.20 – Veretout si siede in panchina, prima firma un autografo ad una giovane tifosa. L’ultimo da giocatore viola?

Ore 10.10 – Simeone a colloquio con Nicola Caccia, nel frattempo Veretout a braccia conserte osserva i compagni dalla palestra: per lui anche oggi solo cyclette

Ore 10 – Gruppo diviso in due tronconi, con esercizi specifici su possesso palla e linea difensiva. Al campo arriva anche Dario Dainelli

Ore 9.55 – Portieri in campo per il riscaldamento, tra poco anche il resto della squadra sul Benatti di Moena per la seduta del mattino