Kuzmanovic: “Cabral non è questo. Jovic? Deve cambiare mentalità”

Kuzmanovic sui problemi che stanno vivendo Cabral e Jovic

Redazione VN

Il doppio ex della sfida di sabato tra Fiorentina e Inter, Zdravko Kuzmanovic, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del momento dei viola: "Questa Fiorentina può fare tanto meglio rispetto a quello che sta dimostrando adesso. Con la Conference League non è semplice. Il recupero è sempre meno, ma per un giocatore è molto bello. Firenze si è meritata di tornare in Europa".

Sulla sfida con l'Inter — "L'Inter è una squadra molto forte, che sta tornando ad essere grande. Sarà una sfida molto dura per la Fiorentina. I viola devono giocare forte, senza paura. Se gioca come sa può fare bene, altrimenti sarà molto complicato avere la meglio".

Sulle scelte a centrocampo — "Le migliori scelte per il centrocampo? Difficile dire chi possa fare meglio. Se un allenatore cambia ogni partita i tre interpreti vuol dire che ancora non ha trovato quelli giusti. Deve riuscire a fare come l'Inter: trovare quei tre giocatori che gli assicurano solidità".

Su Cabral e Jovic — "Cabral non è questo. Sta facendo malissimo in questo momento a Firenze, è fuori forma. Jovic? Deve cambiare la mentalità, perché per il futuro sennò non va bene così. Per la Fiorentina avere due attaccanti che non funzionano è dura. Se si sbloccano le cose prendono un'altra piega".