Confermarlo con continuità, indipendentemente dal rendimento, fino alla definitiva esplosione. Questa la strategia adottata da Prandelli per recuperare il Vlahovic demotivato e spento della prima parte di stagione. In questo modo, in mezzo alla tempesta di problematiche che affligge la Fiorentina, il tecnico è riuscito a plasmarsi un bomber in casa. Un’essenziale boccata d’ossigeno. Probabilmente l’unica ancora di salvezza che ha permesso ai gigliati di galleggiare, seppur di poco, sopra la pericolosa zona retrocessione. Fiducia e stabilità risultano la soluzione più ovvia anche davanti all’incognita Kouamé, protagonista fin qui in negativo del campionato (ieri è tornato a parlare ai social gigliati). In assenza degli acciaccati Ribery e Kokorin, come confermato da Prandelli in conferenza stampa, l’ivoriano è l’unica arma rimasta a disposizione del tecnico. Con il filo arrugginito, ma pur sempre in condizione di far male.

Riproporre Eysseric o adattare Bonaventura in posizione più avanzata non sembra la mossa adeguata per una programmazione a lungo termine. In fin dei conti l’ex Genoa non è un esordiente. Kouamé (classe ’97), ha raccolto 77 presenze in Serie A arricchite da 11 reti e 10 assist. Con la maglia del Grifone sono ancora nitidi i ricordi delle ottime prestazioni conseguite al fianco di Piatek. È stato acquistato a caro prezzo da Pradè e nonostante le tante panchine ha mantenuto numerosi estimatori sul mercato italiano ed inglese. Recuperare un patrimonio svalutato, ed al contempo costruire certezze, può rivelarsi la mossa vincente per quella che si preannuncia una lunga ed estenuante lotta salvezza. Soprattutto se le noie muscolari continueranno a tormentare Franck Ribery e i dubbi intorno alle reali condizioni di Kokorin non verranno sciolti. Vlahovic ha bisogno di una spalla su cui contare.

