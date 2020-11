Partiamo da una certezza su Christian Kouame: non giocherà prima punta. Prandelli è stato chiaro durante la sua presentazione, così come si era già espresso in passato. E le indicazioni degli ultimi giorni lasciano pensare che l’ivoriano possa essere schierato a destra nel tridente, complici le condizioni non ottimali di Callejon, con uno tra Vlahovic e Cutrone al centro e Ribery sul lato opposto. A ben pensarci sarebbe però un inedito per Kouame, che quasi sempre ha giocato attaccante esterno di sinistra o seconda punta in un tandem. E anche Prandelli al Genoa lo ha sempre utilizzato in quelle due varianti, con frutti non eccezionali: 1 solo gol in 24 presenze. Partendo da destra avrebbe più difficoltà a rientrare verso la porta (sul piede debole) e dovrebbe cercare spesso il cross dal fondo, non a caso per ritrovare un suo impiego da quella parte bisogna risalire al campionato Primavera col Sassuolo di 6 anni fa. Prandelli potrebbe però ripetere l’operazione Reginaldo (stagione 2006/07): il brasiliano arrivato dal Treviso tra lo scetticismo, fu “ricollocato” a destra come alternativa a Santana e si ritagliò uno spazio da protagonista, segnando 6 reti. Sarà così anche per Kouame? La partita col Benevento darà una prima risposta.

VIA ALLA RIVOLUZIONE TATTICA DI PRANDELLI