Kouamè piace anche alla UEFA: candidato come miglior giocatore e miglior gol

La prestazione di Kouamè è stata eccellente e si vede. L'ex Genoa ha stupito tutti, ricevendo voti altissimi sui quotidiano. La sua partita non è passata inosservata nemmeno alla UEFA che ha deciso di inserirlo tra i candidati come miglior giocatore della settimana e come miglior gol messo a segno nella giornata di Conference League.