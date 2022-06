Kouamé lancia un segnale. In gol nella vittoria contro lo Zambia

Prima gioia con la maglia della Nazionale per lui

In attesa di capire che ne sarà dell'attacco della Fiorentina per la prossima stagione, segnali positivi arrivano da chi a Firenze ci tornerà presto. Come Christian Kouamé che in questi giorni è impegnato con la sua Costa d'Avorio. L'attaccante Viola, che tornerà in toscana a fine mese dopo il prestito all'Anderlecht, è andato in gol stasera nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. L'ex Genoa ha segnato il gol del momentaneo 2-0 nel match vinto per 3-1 contro lo Zambia. Un gol di testa pregevole fattura arrivato dopo un perfetto terzo tempo su corner. Per lui si tratta della prima rete con la propria selezione. Che sia di buon auspicio per il futuro Viola?