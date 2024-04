Kouame: “Il mio contratto? Per il rinnovo c’è tempo, adesso non ci penso”

L'attaccante viola Christian Kouame ha parlato oggi in conferenza stampa in vista di Fiorentina-Viktoria Plzen. L'ivoriano ha risposto anche ad una domanda relativa al suo contratto. Ecco le sue dichiarazioni.

"Il mio legame con Firenze? 10 anni fa sono atterrato qui, ho giocato a Sesto e dopo mi sono ritrovato alla Fiorentina. Ripeto: quello che mi auguro, adesso, è solo vincere qualcosa. Adesso il pensiero è solo questo, e dopo si guarderà al resto. Il mio contratto? Non ci penso. Lascio parlare il mio agente con la società, e se c'è qualcosa da dirmi me lo dirà. Io penso solo al resto della stagione ed ai nostri obiettivi. Non penso al mercato, e non sto a sentire le voci che circolano. Penso solo a far bene, per il rinnovo c'è tempo fino al 30 giugno".