Kouamé felice sui social: “Ieri il regalo più bello per i tifosi”

Christian Kouamé sui social non ha trattenuto la gioia nel festeggiare la vittoria di ieri con il Monza: "Ieri il regalo più bello per i tifosi"

Dopo l'ottima vittoria e la buona prestazione da parte di tutta la Fiorentina, Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, non ha potuto trattenere la propria gioia. Tramite un post su Instagram ha voluto elogiare la grande vittoria di ieri: "Un bel regalo di Natale per i nostri tifosi con questa vittoria in trasferta. Godetevi la vostra famiglia in questo periodo. A presto per l'ultima partita dell'anno". Qui sotto il post completo dell'ivoriano: