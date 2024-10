La Fiorentina ha un grande significato per me. Diventare capitano a Empoli è stato davvero sorprendente, un segno della fiducia che compagni, staff e società ripongono in me. Non avrei mai immaginato di indossare la fascia da capitano, né di trovarmi a parlare davanti a tutta la squadra. Indossare la maglia viola rappresenta molto, e farò tutto il possibile per ricambiare questa fiducia.