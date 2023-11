E Mina? Sappiamo che l'ultima convocazione fu fatele per il centrale. Questa volta però, la Colombia ha usato buon senso.

Arrivano alcune convocazioni per i nazionali della Fiorentina. Kouamè infatti è stato chiamato dalla Costa d'Avorio per le prove generali della Coppa d'Africa. E Mina? Sappiamo che l'ultima convocazione fu fatele per il centrale. Questa volta però, la Colombia ha usato buon senso. Mina rimarrà a Firenze.