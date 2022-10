Kouamé: “Bonaventura il più forte di tutti. Italiano? Ci trasmette qualcosa”

L'attaccante della Fiorentina, Christian Kouamé, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN durante il programma DAZN Talks. Di seguito le sue parole: "Quando sono arrivato in Italia mi ero fissato come obiettivo di firmare un contratto da professionista in cinque anni. Il lavoro è tutto. Adesso sono un'altra persona. Settimana scorsa sono andato a trovare il presidente della Sestese, squadra in cui sono cresciuto, e abbiamo parlato molto. A Genova sono stato benissimo. Fiero di aver indossato quella maglia, perché la gente ti spingeva a far bene. Quando le persone ti sostengono è bello dare il massimo per accontentarli".