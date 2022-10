TMW: Maleh, futuro in bilico. L’addio a gennaio è una possibilità: il punto

Dopo un inizio in cui è partito sempre titolare, Youssef Maleh non sta trovando molto spazio nella Fiorentina nelle ultime uscite. Per questo, secondo quanto riporta TMW, il futuro del centrocampista marocchino è tutto da scrivere. In particolare è Maleh a volerci vedere chiaro: capire se alla Fiorentina troverà spazio oppure se sarà necessario andare altrove per tornare a giocare con continuità.