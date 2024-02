Kouamè avanti in Coppa d’Africa: la Costa d’Avorio in semifinale

Prosegue l’avventura in Coppa d’Africa di Christian Kouamè . Un’assenza per la Fiorentina che si è rilevata più pesante del previsto. L’esterno quindi non tornerà al momento a disposizione di Vincenzo Italiano e dovrà attendere per rendersi utile considerata la grande emergenza sulle corsie dei viola.

La partita

La sua Costa d’Avorio si è qualificata di una sfida molto intensa contro il Mali, vinta 2-1 ai supplementari. Kouamè era partito titolare dal primo minuto, nel ruolo di unica punta. Al 43, però, la Costa D’Avorio è rimasta in 10 uomini per l’espulsione di Kossounou e la partita è inevitabilmente cambiata con l’attaccante viola che è pochi istanti dopo è stato richiamato in panchina. In seguito, al 73’, è arrivata la rete di Dorgeles. Gli ivoriano hanno trovato il gol del pari al 90′ per merito di Adingra. Ai supplementari la Costa d’Avorio centra una traversa clamorosa con un colpo di testa di Haller al 96′, rischia l’autorete con Singo ed un compagno al 109′ e completa il sorpasso con il gol di Diakite