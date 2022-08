Kokorin, parla l’ex compagno di squadra: “Vuole tornare in Russia”

Quale futuro per Alexander Kokorin ? Un piccolo indizio, seppur tutto da verificare, prova a darlo Christian Noboa , vecchio compagno di squadre dell'attaccante viola ai tempi dello Zenit e del Soci, squadra in cui attualmente gioca. Queste le parole dell'ecuadoriano a Sports.ru: "Ho parlato con Sasha e mi ha detto di voler tornare in Russia", rivela Noboa.

Il centrocampista prosegue: "Kokorin mi ha detto che vuole giocare a calcio con continuità ma che finora non è stato in grado di farlo. Gli è stato detto che non è ancora possibile tornare in Russia, ma lui vuole giocare. Naturalmente, Sasha sarebbe felice di tornare a giocare nel Sochi se questo fosse possibile".