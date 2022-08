L’ex Spartak Kavazashvili: “Kokorin non ha futuro, giocherà solo nel suo cortile”

In Patria non si parla benissimo dell'attaccante viola...

L'esperienza a dir poco difficile e negativa di Aleksandr Kokorin in riva all'Arno sta complicando ancor di più il futuro come calciatore dell'attaccante russo. In Patria spesso parlano di lui ed il portale soccer.ru riporta alcune battute dell'ex portiere di Spartak Mosca ed Unione Sovietica Anzor Kavazashvili, il quale ha detto a proposito della punta viola: "Kokorin non ha futuro, magari appena lasciata la Fiorentina tornerà qui in qualche campionato, ma dopo potrà giocare solo nel proprio cortile".