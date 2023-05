Kokorin in goal…in due porte e l’Aris si avvicina al titolo cipriota!

Ancora in goal Aleksandr Kokorin col suo Aris Limassol. La compagine cipriota si avvicina ancora di più alla vittoria del campionato, in virtù del pareggio 1-1 sul campo dell'AEK Larnaca e del contemporaneo pareggio, con lo stesso risultato dell'APOEL a Paphos. La compagine bianco-verde ha tre punti di margine sull'Apoel, secondo, quando manca una sola partita in calendario. La "meteora russa" a Firenze, ancora di proprietà della Fiorentina, ha aperto anche oggi le marcature, al 20°. Si tratta del 13esimo centro stagionale, senz'altro il più pesante. Non pago ha segnato anche il secondo goal della gara, stavolta per il Larnaca, mettendo il pallone alle spalle del suo portiere al 59°.