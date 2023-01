L’allenatore dell’Aris: “Vorrei che Kokorin rimanesse. Stiamo trattando”

Sport Express riporta le parole dell'allenatore dell'Aris Limassol Alexei Shpilevsky, il quale ha parlato del futuro dell'attaccante russo Alexander Kokorin LEGGI QUI LE ULTIME NEWS DI CALCIOMERCATO. Sentite le sue parole: “Siamo ancora nella fase dei negoziati. Non ci sono ancora dettagli. Vorrei che Kokorin rimanesse nel nostro club. Ma finora la dirigenza è in fase di trattative con Sasha e la Fiorentina. Tutto deve andare per il meglio perché rimanga. Non sarà facile. Ma c'è il desiderio di continuare a collaborare con Alexander".