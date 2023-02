Juventus-Fiorentina, il profilo dell’arbitro Fabbri

Fischia Fabbri allo stadium , i precedenti dei viola sono poco positivi con lui. Dopo l’internazionale Pairetto viene designato un altro internazionale Michael Fabbri di Ravenna . Rocchi sceglie il fischietto ravennate per una match importante come Juventus-Fiorentina. Sarà per lui la l’ottava gara in A in questa stagione da lui diretta tra alti e bassi come spesso accade nelle sue partite .