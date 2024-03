Joe Barone: il ricordo nello striscione della Fiesole. Applausi all’unisono

In Curva Fiesole appare uno striscione in onore di Joe Barone e dei tifosi venuti a mancare: “Per abbracciare chi questo giglio ha amato, come una rondine viola alto il nostro pensiero, mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha...

In Curva Fiesole appare uno striscione in onore di Joe Barone e dei tifosi venuti a mancare: "Per abbracciare chi questo giglio ha amato, come una rondine viola alto il nostro pensiero, mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato". Scorrono le immagini, inoltre, sul maxischermo in onore di Joe Barone. Commozione al Franchi, che applaude all'unisono.