Jeda: “Arthur flop alla Juventus per scelta tattica. Nzola? Lo prenderei”

Su Cabral e sui nomi per l'attacco

"Cabral? All'inizio è stato criticato, ma bisogna dare tempo ai calciatori. Il calcio italiano è molto difficile e complicato. Secondo me lui può giocare sia da solo che con un altro attaccante accanto. Credo che sia un attaccante di valore e può essere di aiuto alla Fiorentina. È chiaro che deve esser supportato, anche da Nico Gonzalez che è un altro giocatore di grandissimo spessore. Rosa? Bisogna averla di spessore ed ampia, sennò diventa complicato affrontare quattro competizioni. Nzola? Secondo me è cresciuto e soprattutto segna. Può stare tranquillamente alla Fiorentina. Quando giochi in una squadra che ha l'obiettivo di salvarsi ed in una che va in Europa cambia l'ambientamento. Come successo con Vlahovic del resto quando è andato alla Juventus. La Fiorentina ha un ottimo allenatore comunque ed ha voglia di far valere i miglioramenti che ha fatto. Nzola può essere una buona risorsa per Italiano".