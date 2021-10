Jacobelli: “Belotti e Vlahovic protagonisti del mercato, ma situazioni diverse”

L'opinione del direttore di Tuttosport

"Vlahovic e Belotti promettono di essere protagonisti del mercato 2022, la loro posizione è suscettibile di un trasferimento. Ma le situazioni sono diverse: il serbo ha rifiutato la proposta viola, il Gallo invece credo ne abbia le tasche piene di giocare in una squadra senza ambizioni come quella granata. Fiorentina e Milan seguono con interesse l'evoluzione delle vicende contrattuali di Belotti. È assolutamente vero che la prima società interessata a Vlahovic sia la Juventus, così come Atletico, Liverpool e Bayern. La proprietà bianconera sta producendo sforzi per risanare il bilancio, ma la vicenda Locatelli ha dimostrato come una trattativa possa essere conclusa con fantasia. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, è la voce in capitolo più importante".